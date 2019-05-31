09:06 (мск), источник: Ведомости
Лавров анонсировал переговоры Путина и Абэ «на полях» G20
Встреча президента России Владимира Путина и
«Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», — рассказал Лавров о переговорах с Коно. Российский министр подчеркнул, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало». Он также добавил, что стороны договорились не комментировать подробно ход переговоров и «не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме».
Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, а также решении территориального вопроса активизировались в 2018 г. Однако конкретных договоренностей по итогам встречи Путина и Абэ в январе 2019 г. достичь не удалось. Против передачи Японии островов Курильской гряды в январе этого года высказались 77% граждан России, допустили такую возможность 14%, показал опрос ВЦИОМа.
В марте источники РБК, близкие к администрации президента и МИДу, поясняли, что у Кремля нет планов по передаче Японии Курильских островов. Прямо отказывать Токио Москва не намерена «из соображений дипломатии», но российские условия по территориальному вопросу, будут неприемлемы для Японии. Так, Москва предлагает заключить мирный договор на основе декларации 1956 г., т. е. признания итогов Второй мировой войны во всей полноте, включая российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Кроме того, Москва хотела бы получить гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз, указывали собеседники.