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11:35 (мск), источник: Интерфакс

«Левада-центр» подтвердил данные ВЦИОМ о высоком рейтинге Путина

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Две трети граждан России (66%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (32%), свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в пятницу в «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

По данным центра, максимальное одобрение деятельности президента (81%) за период с 2000 года по настоящее время было зафиксировано в мае 2017 года, минимальное (64%) — в январе и феврале 2019 года.

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Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 33% респондентов, недовольны 65%, деятельность кабинета министров при этом одобряют 42% участников опроса, не одобряют — 56%.

Деятельность Госдумы, согласно исследованию, положительно оценивают 38% респондентов, отрицательно — 59%.

49% участников опроса считают, что страна движется в правильном направлении, тогда как 40% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Опрос «Левада-центра» подтвердил данные ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряет 65,8% россиян. При этом другое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показало, что президенту РФ доверяет лишь 31,7% респондентов.

Во ВЦИОМ это расхождение объяснили различиями в методиках опросов.

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