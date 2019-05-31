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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам».

Источник: AP 2019

Теперь респондентам предлагается ответить закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете ???» и далее следует список пяти российских политиков: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Согласно проведенному исследованию о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных. Эта цифра превышает даже уровень одобрения его деятельности, как института государственной власти (64,5%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM» о результатах нового опроса, сказал, что у президента может быть только один рейтинг — это то, как люди оценивают работу президента:

Если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять. Или доверять, но не одобрять.
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Напомним, ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину на прошлой неделе упал до исторического минимума — 30,5%. 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину «эффектом черных очков». По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, но реальные доходы не увеличиваются, а надежда на рост благосостояния не оправдалась, и это негативно влияет на мнение людей.

Дмитрий Песков попросил социологов разъяснить, как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг? На это господин Федоров ответил, что социологи применяли различные методики.

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