Зеленский пока не будет получать зарплату в студии «Квартал 95»

«У нас тут достаточно высокие зарплаты. Но мы договорились, что он будет получать зарплату только по основному месту работы — как президент. А вот вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки по тем фильмам, которые покупают во всем мире», — сказал Шефир в интервью украинскому изданию «Детектор Медиа».
Шефир также отметил, что возглавил после выборов студию «Квартал 95» и в данный момент ищет помощников. «Я возглавляю. Двадцать четвертого мая я сам себя назначил. Потому что весь руководящий состав у меня забрали, я вынужден теперь искать себе помощников», — сказал он.
Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний «Квартал 95». Президент 21 мая назначил брата Бориса Шефира Сергея первым помощником главы Украины. Ранее Зеленский заявил, что на время президентства вышел из бизнеса.