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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Госдумы предложил разделить пиво на «живое» и «мертвое»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно разделить пиво на «живое» и «мертвое», запретив тем самым всю рекламу пастеризованного пива и пивного суррогата, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Источник: spooky_kid/СС0

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво». Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добав­лением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего Федерального закона, называется «пивной суррогат», — говорится в проекте закона.

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Депутат пояснил, что законопроектом предлагается ввести понятия «живого» и «мертвого» пива, а также пивного суррогата с целью разграничения пива высокого качества от суррогатного пива.

«В случае принятия данного законопроекта нормы закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к распространению рекламы алкогольной продукции”, разрешающие рекламу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в телевизионных спортивных программах, будут распространяться только на “живое пиво” (непастеризованное), сваренное по классической̆ технологии без химических добавок и консервантов. Реклама “мертвого пива” и напитков, изготовленных с различными добавками, на его основе будет запрещена. Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять соответствующую маркировку “живое пиво”, “мертвое пиво” и “пивной суррогат” на таре и этикетках продукта», — говорится в пояснительной записке.

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