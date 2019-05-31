Премьер Малайзии не увидел доказательств вины России за сбитый в Донбассе MH17

14:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но только до того момента, когда самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией, передает газета Malay Mail.
Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет — это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена на Украине. Вам нужны веские доказательства, чтобы доказать, что ракета была выпущена русскими. Это могли быть мятежники в Украине, это могло быть украинское правительство, потому что у них тоже есть такая же ракета.
Напомним, самолет Malaysia Airlines MH17 был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777−200, следовавшего из Амстердама в
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.