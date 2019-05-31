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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Малайзии не увидел доказательств вины России за сбитый в Донбассе MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад попросил предоставить убедительные доказательства того, что ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году несет Россия.

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Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но только до того момента, когда самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией, передает газета Malay Mail.

Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет — это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена на Украине. Вам нужны веские доказательства, чтобы доказать, что ракета была выпущена русскими. Это могли быть мятежники в Украине, это могло быть украинское правительство, потому что у них тоже есть такая же ракета.
Махатхир Мохамад 
премьер-министр Малайзии

Напомним, самолет Malaysia Airlines MH17 был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777−200, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находилось 380 пассажиров. Поскольку большинство людей на борту были гражданами Нидерландов, последующее расследование причин катастрофы было проведено Советом безопасности Нидерландов с согласия Украины. Расследование объединенной следственной группы (JIT) еще продолжается. Основные предварительные выводы, представленные в 2016 и 2018 годах, заключались в том, что рейс MH-17 был сбит ракетой «Бук», запущеной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

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