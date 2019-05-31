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17:50 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский выступил за продолжение санкций против России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения санкций против России до возвращения всех «оккупированных украинских территорий».

Источник: AP 2019

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве в пятницу.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

Президент также сказал, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией — это «второй фронт для Украины».

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили поддержку усилий Киева по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.

По его словам, Украина продолжит движение к углублению интеграции с ЕС и НАТО.

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