16:59 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
«Мы видим уверенный рост рейтинга одобрения президента»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров — о данных соцопросов.
Рейтинг Владимира Путина взлетел больше чем в два раза после того, как ВЦИОМ поменял методику его расчета. Социологи представили новые данные, согласно которым президенту доверяют 72% россиян. ВЦИОМ сформулировали вопрос так: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». В предыдущем опросе цифры были совсем другие — рейтинг доверия главе государства упал до исторического минимума и составил всего 31%. Тогда респондентов спрашивали: «Кому из политиков вы доверяете?», не называя фамилий. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал эти показатели ведущему «Коммерсантъ FM» Рамазу Чиаурели.
— Признаете ли вы, что вы ошибаетесь?
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Самые свежие данные по этому опросу мы опубликовали сегодня — рейтинг одобрения главы государства составляет около 65%. Четыре месяца назад, в январе, он составлял 61−62%, так что здесь мы видим некоторый рост, не вертикальный, но вполне уверенный, последовательный, постепенный.
Дмитрий Песков,
У президента один рейтинг, и он формируется по результатам того, как люди оценивают его работу. Все остальное, скажем так, методики работы социологических служб — это уже вторично. Безусловно, мы высоко ценим профессионализм наших работников в сфере социологии, но, конечно, когда возникают вопросы, мы их задаем и будем задавать дальше. Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, может быть, это связано с приближающейся «Прямой линией» с президентом, и, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы получаем потом в реальности от граждан. Такое бывает очень часто, я лично принимаю участие, так или иначе, в подготовке, наверное, уже более 15 «Прямых линий», и скажу, что очень часто социология ошибается. Все равно много вопросов остается, я просто говорю, как, скажем так, потребитель этой социологической информации, не как профессионал в области социологии. Все эти рассуждения насчет одобрения и доверия — если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять, или доверять, но не одобрять. Здесь определенные, скажем так, нюансы остаются. Но, в целом, люди работают, мы следим за результатами их работы.
— Давайте немножко по цифрам уточним. Вы говорите сейчас про 65%, но сегодня, опять же, со ссылкой на ВЦИОМ публиковались данные, в которых речь шла о 72,5%. Это что за цифра? Расшифруйте, пожалуйста.
— Это ответы на вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?».
— А 65,5%, получается, ответ на вопрос: «Верите или нет?».
— Нет. Это цифры по опросу: «Как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента?».
— В чем разница тогда в формулировках «Как вы оцениваете работу?» и «Доверяете вы или нет?»? В чем здесь нюанс?
— Наверное, каждый человек имеет представление, что такое доверие и что такое оценка. Оценка — это хорошо или плохо вы работаете сегодня, в данный момент. Доверие — это более общая категория: вы можете
— То есть, получается, что эти 8% разницы говорят о том, что люди, которые доверяют президенту, при этом оставляют за собой право покритиковать его за деятельность, которую они оценивают не очень высоко?
— Безусловно, да, такое право есть у каждого гражданина.
— Перейдем к методике непосредственно, о которой вы говорили еще вчера, о том, что она будет новой. Как вы дальше планируете менять эту методику опросников, и чем она будет принципиально отличаться от того, что было до сих пор?
— Речь скорее идет не об изменениях, а дополнениях. 30%, о которых вы тоже сегодня говорили, это ответы на запрос: «Назовите
Новое исследование, результаты которого мы сегодня впервые опубликовали, и, кстати, впервые задавали этот вопрос в среду: «Доверяете вы или нет Владимиру Путину?».
Мне кажется, что этих двух вопросов достаточно на данный момент. В комбинации с другими вопросами, например, об оценке деятельности, они вполне адекватно показывают спектр отношения граждан к избранному ими год назад президенту.
— Если абстрагироваться от личности президента, как вам кажется, закрытая или открытая форма вопроса более объективно отражает результаты социологического исследования?
— Я думаю, закрытая более объективна, потому что когда мы задаем открытый вопрос, тут важен фактор включенности респондента в политические события. То есть когда мы не предлагаем никакого списка, то многое зависит от припоминания. Куда уходят те, кто не называет фамилию Путина или других политиков? Они уходят не к
— Получается, что в дальнейшем все опросники будут складываться именно так, что превалировать будет именно закрытая форма опроса?
— «Все опросники» — это вы смело сказали. Мы вопросов много задаем и по разным темам, не только же про президента. В ближайшее время мы планируем и открытые, и закрытые формы опросов. В общем, между ними противоречий особых нет, это просто разные аспекты одного и того же явления.