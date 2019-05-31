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17:05 (мск), источник: Forbes

Прислушались к уважаемому человеку. Глава ВЦИОМ связал изменение методики опроса о Путине со словами Пескова

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил решение изменить методику опроса о доверии россиян политикам. Прежняя методика, показавшая падение доверия Путину до минимума за 13 лет, вызвала вопросы, и ВЦИОМ к ним прислушался, рассказал он. Разъяснений от социологов, в частности, просил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Песков — человек уважаемый. Конечно, мы внимательно прислушиваемся, вот, к вопросам», — так гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал Forbes изменение методики опроса о доверии россиян политикам. Федоров отметил, что пресс-секретарь президента — «далеко не единственный, кто эти вопросы задает». Вопросы, по словам директора социологической службы, постоянно задают и журналисты.

«Мы как раз откликнулись на эти вопросы: что происходит, почему, и означают ли наши опросы, что [доверие] падает, или что совсем мало людей доверяют Путину», — отметил Федоров. И пояснил:

Просто тот набор вопросов, который мы задавали до сих пор, к сожалению не давал ответа на этот вопрос. Поэтому мы добавили в нашу линейку вопросов еще один, где прямо спрашиваем, доверяете вы Путину, или нет.

Федоров признал, что подобный закрытый вопрос, предполагающий четкий ответ, появился в опросах ВЦИОМ в первый раз. И пообещал, что теперь этот вопрос в опросах будет «время от времени» задаваться. «Постоянно, не постоянно, но да, будем периодически спрашивать, конечно», — сказал он.

ВЦИОМ 24 мая опубликовал данные исследования, в ходе которого респондентам задавался открытый вопрос: «Если говорить о политиках, кому Вы доверяете???». Данные этого опроса показали, что Путину доверяют лишь 30,5% опрошенных — минимум с 2006 года, когда ВЦИОМ начал проводить такое исследование.

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Пресс-секретарь президента, комментируя это, отметил, что электоральный рейтинг Путина, напротив, «сейчас перешел в тенденцию роста». «Честно говоря, мы ждем какого-то анализа от специалистов, как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг», — заявил Песков.

В пятницу стало известно, что ВЦИОМ изменил методику опроса, добавив вопрос «Вы доверяете или не доверяете». В первом проведенном по-новому опросе о доверии Путину заявили 72,3% опрошенных. «Результаты сенсационные», — комментировал Федоров «Интерфаксу».

На вопрос Пескова, как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг, Федоров ответить затруднился. «У нас вообще нет электорального рейтинга. Электоральный рейтинг — это ответ на вопрос за кого вы будете голосовать на выборах. До следующих выборов пять лет и поэтому конечно мы такого вопроса еще не задаем», — сказал глава ВЦИОМ Forbes.

Андрей Злобин

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