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17:44 (мск), источник: RNS

Трамп согласился создать рабочую группу с Турцией по С-400

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением Турции создать совместную рабочую группу для решения разногласий по поставке в Анкару российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник.

Источник: AP 2019

«Трамп впервые позитивно отнесся к идее создания рабочей группы», — приводит телеканал слова источника.

Уточняется, что Трамп в среду провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, где последний ещё раз повторил свое предложение создать рабочую группу по закупкам С-400.

Ранее США настойчиво высказывались против закупок Турцией российских систем, заявляя, системы С-400 не сопоставимы с системами НАТО и являются угрозой для новейшего американского самолета F-35, который Анкара также собирается закупать. Вместо российских Вашингтон предлагал Анкаре закупить ракетные комплексы США «Патриот».

Турция, в свою очередь, заявила, что именно из-за первоначального отказа Вашингтона продать им «Патриоты» они были вынуждены искать других поставщиков, передавала турецкая газета Hürriyet. Турция подчеркнула, что Россия предложила им более выгодную сделку, которая включала в себя передачу технологий.

В середине мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна делает всё возможное, чтобы выполнить свои обязательства по закупкам как С-400, так и F-35, сообщила газета.

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