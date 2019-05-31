17:44 (мск), источник: RNS
Трамп согласился создать рабочую группу с Турцией по С-400
Президент США Дональд Трамп согласился с предложением Турции создать совместную рабочую группу для решения разногласий по поставке в Анкару российских
«Трамп впервые позитивно отнесся к идее создания рабочей группы», — приводит телеканал слова источника.
Уточняется, что Трамп в среду провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, где последний ещё раз повторил свое предложение создать рабочую группу по закупкам С-400.
Ранее США настойчиво высказывались против закупок Турцией российских систем, заявляя, системы С-400 не сопоставимы с системами НАТО и являются угрозой для новейшего американского самолета F-35, который Анкара также собирается закупать. Вместо российских Вашингтон предлагал Анкаре закупить ракетные комплексы США «Патриот».
Турция, в свою очередь, заявила, что именно
В середине мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна делает всё возможное, чтобы выполнить свои обязательства по закупкам как С-400, так и F-35, сообщила газета.