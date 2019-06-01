02:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Пограничная проблема превратилась в постраничную
Москвы и Токио
Россия и Япония в очередной раз не смогли приблизиться к разрешению проблемы отсутствия между ними мирного договора. Это стало понятно после совместного заявления глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно. Более того, противоречия, похоже, только нарастают. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, отражающего прошедшие со времен окончания войны десятилетия. Сергей Лавров также предложил отменить визы между странами, но и по этому вопросу есть разногласия. С подробностями из Токио — корреспондент «Ъ» Михаил Коростиков.
В самом начале переговоров стало понятно, что они будут трудными: у микрофона Сергея Лаврова внезапно пропал звук. «Патриотичная» японская электроника отказала сразу же после того, как свою позицию по спорным островам громко объявил Таро Коно. Пересказать российскую позицию господину Лаврову, впрочем, в итоге
Выйдя к журналистам по итогам двусторонней встречи, господин Коно сразу заявил, что по соглашению с российской стороной никак содержание переговоров комментировать не будет. Сергей Лавров существование такой договоренности подтвердил, но счел нужным напомнить, в чем, собственно, состоят предложения России.
Информированный источник «Ъ» в Москве уточнил, что японцы пока выступают против введения безвизового режима для всего Сахалина, настаивая на том, что его нужно сначала ввести только для Курил и небольшой части Хоккайдо. Для Москвы эта позиция неприемлема: российское законодательство не позволяет вводить такого рода спецрежимы в отдельных районах субъектов федерации.
Визовые вопросы помимо политической имеют еще и чисто прикладную подоплеку. Как заявил Сергей Лавров, стороны условились к 2023 году довести общее число деловых и туристических обменов до 400 тыс. в год. На текущий момент речь идет о 185 тыс. человек в год.
Глава МИД РФ также призвал своего японского коллегу как можно быстрее заключить с Россией соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями. Подобное соглашение, напомним, было заключено в мае 2018 года между Россией и Китаем. После создания в 2015 году Евразийского экономического союза торговля товарами перешла в область ведения Евразийской экономической комиссии, но
За последние три года Сергей Лавров встретился с японскими министрами иностранных дел уже столько раз (только с начала 2019 года — четыре), что у человека несведущего могло сложиться впечатление, будто две страны переплетены требующим постоянного обсуждения клубком острых противоречий. На самом деле тема все это время была только одна — заключение мирного договора. Если сразу после объявления администрацией
По крайней мере широкой публике сообщают все меньше. Если в 2016 году вышедшие с двусторонней встречи министры радовали россиян и японцев обещаниями взаимных инвестиций, облегчения визовых ограничений, особого режима хозяйствования на Курилах и новой эрой сотрудничества, то к 2019 году число хороших новостей заметно снизилось. Сделанное в ноябре прошлого года
Все это, впрочем, совершенно не влияет на отношение россиян к японцам, которое в целом остается очень позитивным. После январского заявления президента РФ Владимира Путина о том, что любое решение территориальной проблемы должно быть одобрено народами двух стран, Япония заказала компании Ipsos проведение социологического опроса в России.
Парадоксально, но, по данным опроса 2016 года (то есть до начала политики сближения с РФ), все эти цифры были выше. Спрашивать, готовы ли россияне отдать японцам Курилы, социологи благоразумно не стали: в ноябре 2018 года таковых, по данным «Левада-центра», было всего 17%.
Михаил Коростиков