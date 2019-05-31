Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна заявила, что Россия для неё враг
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Аглая Тарасова восхитила поклонников стройной фигурой
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
10 фактов из мира обуви, которые помогут сохранить ноги
Телеведущая сняла реальную ситуацию на курорте, вызвав резонанс
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога
Билан, Тимати, Валерия и другие подарили праздник детям-сиротам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
Фоторепортажи
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
20:21 (мск), источник: РИА Новости

На Украине «переименуют» русские фамилии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новая редакция «Украинского правописания» обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Источник: РИА Новости

Так, в разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что все русские фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), появится мягкий знак.

Это означает, что в украинском варианте фамилии «Донской» и «Трубецкой» будут писаться как «Донський» и «Трубецький».

В редакции (.pdf) приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босиий. Исключение составила лишь фамилия «Толстой».

Новость
На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»

При этом во время общественного обсуждения новых правил предлагалась поправки, в которых изменение правописания русских фамилий было названо «ничем не оправданным». Кроме того, общественники настаивали на том, чтобы не передавать эти антропонимы украинскими соответствиями и «сохранить национальную идентичность их носителей». Однако эти инициативы были отклонены.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, окончательный текст новой редакции «Украинского правописания» будет обнародован третьего июня.

«С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи», — говорится в сообщении.

На Украине и ранее говорили об изменении написания русских фамилий. В частности, на сайте президента страны неоднократно появлялись петиции с требованиями писать вместо Иванов — Иваненко, а вместо Кузнецов —Кузьменко.

Тех, кто откажется выполнять предписания, предлагалось лишить части прав или украинского гражданства.

По мнению автора инициативы, такие нововведения содействовали бы «дальнейшей декоммунизации» государства.

В мае этого года президентом Украины был подписан закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.

Читайте также

 «Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию
Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний
Как изменится жизнь россиян с июня 2019 года
ВЦИОМ назвал сенсационными итоги нового опроса доверия Путину
Брат участницы шоу «Голос» подал заявление в полицию на Алсу
В СП подсчитали, сколько пенсионер может потратить в день
Слишком откровенное платье ведущей возмутило телезрителей
Мальчик, съевший лайм в Кремле, стал новым героем соцсетей
9 вещей, которым каждый родитель должен научить ребенка
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога Практикующий психотерапевт Травкова занимается вопросами безопасности и помогает родителям научить детей тому, чему никто другой их не научит
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь