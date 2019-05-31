На Украине «переименуют» русские фамилии

Так, в разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что все русские фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), появится мягкий знак.
Это означает, что в украинском варианте фамилии «Донской» и «Трубецкой» будут писаться как «Донський» и «Трубецький».
В редакции (.pdf) приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босиий. Исключение составила лишь фамилия «Толстой».
При этом во время общественного обсуждения новых правил предлагалась поправки, в которых изменение правописания русских фамилий было названо «ничем не оправданным». Кроме того, общественники настаивали на том, чтобы не передавать эти антропонимы украинскими соответствиями и «сохранить национальную идентичность их носителей». Однако эти инициативы были отклонены.
Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, окончательный текст новой редакции «Украинского правописания» будет обнародован третьего июня.
«С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи», — говорится в сообщении.
На Украине и ранее говорили об изменении написания русских фамилий. В частности, на сайте президента страны неоднократно появлялись петиции с требованиями писать вместо Иванов — Иваненко, а вместо Кузнецов —Кузьменко.
Тех, кто откажется выполнять предписания, предлагалось лишить части прав или украинского гражданства.
По мнению автора инициативы, такие нововведения содействовали бы «дальнейшей декоммунизации» государства.
В мае этого года президентом Украины был подписан закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.