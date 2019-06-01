03:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Социальное государство поднимает расценки
Стоимость бесплатных госуслуг в России выросла, количество не изменилось.
За 2018 год потребление гражданами услуг государства в натуральной форме увеличилось на 834 млрд руб., что втрое больше, чем в среднем в предыдущие три года, свидетельствуют данные Росстата. Причина — увеличение стоимости таких услуг на 12,4%. В реальном выражении объем услуг государства, оказанных гражданам в 2018 году, практически не изменился. При такой социальной политике главные вопросы: верят ли
В статистическом сборнике Росстата «Россия в цифрах 2019 года» обнаруживается примечательная деталь, связанная с влиянием прошлогоднего значительного повышения зарплат бюджетников и расходов государства при предоставлении социальных услуг на частное потребление и экономику в целом. На фоне того, как в текущих ценах весь объем конечного частного потребления за 2018 год вырос на 3,6 трлн руб., объем потребления гражданами госуслуг, предоставляемых в натуральной форме, — на 0,8%, что составило 23% всего прироста конечного потребления и 13% его годового объема.
Согласно методологии Росстата, социальные трансферты в натуральной форме (в том числе расходы госуправления, оказывающего индивидуальные услуги) — это услуги, которые государство предоставляет своим гражданам бесплатно. В целом услуги государства, оплачиваемые обществом налогами, с этой точки зрения делятся на оказываемые и потребляемые индивидуально (например, услуги бесплатного образования, здравоохранения в системе ОМС, визитов социальных работников и так далее) и коллективно (например, охрана общественного порядка). Коллективные услуги, в отличие от индивидуальных, в число благ, предоставляемых государством домохозяйствам в виде натуральных трансфертов, не включаются. Индивидуальные услуги в этой категории, в свою очередь, также делятся на две части. Первая — непосредственно бесплатные услуги (бесплатная медицина, образование, здравоохранение). Вторая часть — услуги, закупаемые государством на рынке и предоставляемые гражданам бесплатно (чаще всего речь идет о всевозможных льготах — по сути, скидках с цены рыночных услуг, иногда стопроцентных).
«Рост стоимостного объема социальных трансфертов в натуральной форме в 2018 году относительно 2017 года на 12,3% объясняется ростом на 12,4% индекса дефлятора (индекса цен) на услуги индивидуального характера, предоставляемые сектором госуправления домашним хозяйствам, — пояснили “Ъ” в Росстате.— Рост цен на эти услуги обусловлен существенным повышением в 2018 году заработной платы в социальной сфере (образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг)».
Хотя стоимость безвозмездных госуслуг за 2018 год заметно выросла, их физический объем не изменился (в предыдущие четыре года в реальном выражении показатель сокращался в среднем на 0,8% за год). «С 2014 по 2017 год
В 2018 году по основным налогам с физлиц (НДФЛ, имущественный, транспортный и земельный налоги) граждане заплатили порядка 4 трлн руб. Хотя очевидно, что все платежи граждан в бюджет были несколько больше (в том числе с учетом косвенных налогов), весь объем безвозмездных госуслуг, потребленных ими в том же году, составил 7,7 трлн руб. Если сравнивать ситуацию с 2000-ми годами, то можно констатировать, что в 2018 году условный баланс между налогами физлиц и услугами, предоставленными государством, начал сходиться.
Само по себе увеличение стоимости «натуральных услуг государства» можно рассматривать как реализацию социальной политики, хотя и в необычной форме. Основная часть новых расходов — дополнительная оплата труда той части населения, которая занята производством таких услуг, в первую очередь учителей и врачей. С другой стороны, то, что за такой же объем соцуслуг, оказанных домохозяйствам, пришлось заплатить на 13% больше, для потребителя ни хорошо, ни плохо. Теоретически более дорогая услуга может быть более качественной, но лишь теоретически. К тому же речь идет не только об увеличении зарплат в секторе и о повышении качества, но и о повышении учетных цен на те же самые предоставленные услуги (последнее гражданам или безразлично, или должно вызывать их беспокойство, как и любая инфляция).
В отсутствие роста физических объемов бесплатных госуслуг трудно говорить о том, что они становятся доступнее, и это главная проблема текущей социальной политики, фиксируемой данными Росстата. Стандартно именно увеличение разнообразия возможностей соцуслуг, расширение спектра жизненных ситуаций, в которых их можно получить, ассоциируются с более «социалистическими» политическими режимами, тогда как рост (реальный или иллюзорный) качества — с более «рыночными». Со времен СССР в российском обществе, видимо, более распространен «количественный» подход — это может стать проблемой нацпроектов, в которых в рамках соцполитики акцент делается на качестве соцуслуг и даже на их адресности, сокращающей для среднего домохозяйства доступный объем «условно бесплатных» благ в пользу более нуждающихся.
Алексей Шаповалов, Дмитрий Бутрин