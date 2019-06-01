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05:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенаторы США предлагают ввести минимум пять видов санкций страховщикам «Северного потока-2»

Конгресс США предлагает вводить минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на законопроект о санкциях. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах.

Источник: РИА "Новости"

В частности, сенаторы предлагают:

1) Отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США;.

2) Запрет на получение займов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев;.

3) Запрет на работу с госдолгом США или федсредствами;.

4) Запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.

5) Запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов, укладывающих российские трубы для «Северного потока-2» на глубину 30 метров и более.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что газопровод составит серьезную конкуренцию производителям природного газа из США. Он отметил, что именно конкуренция заставляет США создавать трудности в его реализации.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Возможные санкции США против Nord Stream 2 прокомментировал и господин Песков. Он подчеркнул, что в Кремле попытки Вашингтона помешать появлению трубопровода считают неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции.

Песков: очередные санкции США не навредят «Северному потоку — 2»
Во время загрузки произошла ошибка.
21 мая© Ньюстюб
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