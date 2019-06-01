Сенаторы США предлагают ввести минимум пять видов санкций страховщикам «Северного потока-2»

В частности, сенаторы предлагают:
1) Отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США;.
2) Запрет на получение займов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев;.
3) Запрет на работу с госдолгом США или федсредствами;.
4) Запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.
5) Запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов, укладывающих российские трубы для «Северного потока-2» на глубину 30 метров и более.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что газопровод составит серьезную конкуренцию производителям природного газа из США. Он отметил, что именно конкуренция заставляет США создавать трудности в его реализации.
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Возможные санкции США против Nord Stream 2 прокомментировал и господин Песков. Он подчеркнул, что в Кремле попытки Вашингтона помешать появлению трубопровода считают неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции.