07:15 (мск), источник: РИА Новости
Вице-премьер Украины пригрозил «новой власти» переворотом
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
«Для “новых русских” новой власти на Украине. В свое время один “фунт” (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — написал Розенко в фейсбуке, сопроводив пост фотографией бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.
«Даже и не думай… те (выражение президента Владимира Зеленского. — прим. ред.)! Можем повторить», — заключил Розенко.
В конце апреля парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом введение административной ответственности за нарушение нового нормативного акта отложили на три года.
Зеленский ранее обещал, что после официального вступления в должность намерен тщательно проверить закон о языке на предмет соблюдения прав и интересов граждан.
Как заявило постоянное представительство России при ОБСЕ, принятый закон противоречит Минским соглашениям по Донбассу и нацелен на их подрыв.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные шаги киевских властей идут вразрез с международными нормами и усугубят раскол внутри страны.
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