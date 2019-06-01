Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
«30 нарушений с экипажа»: в Сеть утекла разнарядка для гаишников
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
9 признаков мужчины, который не годится для серьезных отношений
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Отношение к русской девочке на украинском шоу назвали нацизмом
Гузеева схватила девушку прямо за волосы
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Глюкоза показала фото в купальнике в нескромной позе
Модель вышла в свет в "полосках ткани" и без бель
История любви Надежды Кадышевой
Моника Беллуччи с бойфрендом пришли на светский раут в Мадриде
Алла Пугачева показала, как отдыхает на природе с детьми
Дочь Алсу впервые появилась на публике после травли
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Обострение ситуации в Каракасе
07:15 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины пригрозил «новой власти» переворотом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.

Источник: РИА Новости

«Для “новых русских” новой власти на Украине. В свое время один “фунт” (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — написал Розенко в фейсбуке, сопроводив пост фотографией бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.

Читайте также
На Украине «переименуют» русские фамилии

Вице-премьер назвал противников нового закона «проходимцами» и намекнул на то, что им придется уехать в Россию, напомнив о судьбе сторонников экс-президента Виктора Януковича.

«Даже и не думай… те (выражение президента Владимира Зеленского. — прим. ред.)! Можем повторить», — заключил Розенко.

В конце апреля парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом введение административной ответственности за нарушение нового нормативного акта отложили на три года.

Читайте также
На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»

Зеленский ранее обещал, что после официального вступления в должность намерен тщательно проверить закон о языке на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

Как заявило постоянное представительство России при ОБСЕ, принятый закон противоречит Минским соглашениям по Донбассу и нацелен на их подрыв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные шаги киевских властей идут вразрез с международными нормами и усугубят раскол внутри страны.

Читайте также

Старт предвыборной кампании на Украине: политики соревнуются с Зеленским в артистизме
Во время загрузки произошла ошибка.
31 мая© Ньюстюб
 «Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию
Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний
Россия и Япония не смогли решить курильский вопрос
Пригожин прокомментировал отказ оплачивать концерт Волочковой
На Украине «переименуют» русские фамилии
Слишком откровенное платье ведущей возмутило телезрителей
Социальное государство поднимает расценки
Медики: боль в боку может быть смертельным заболеванием
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Популярные темы на «Детях»
Воспитателям в детском саду. 299
Стоит ли обращаться к врачам (про поведение ребенка)? 242
Ночной горшок 145
Последняя весенняя пятничка 108
Леди
Опрос: Как у вас устроен семейный бюджет? На проекте Леди Mail.ru часто затрагиваются вопросы семейного бюджета
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь