08:20 (мск), источник: РИА Новости
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Как следует из постановления правительства, теперь поставлять на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно только по разрешению Минэкономразвития.
В этот список также попали каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата, кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные, ретортный уголь.
В пятницу, 31 мая, Минэкономразвития направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать разрешение на поставки топлива на Украину, причем как разрешения, так и объем поставок, будут пересматриваться ежемесячно.
Накануне новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что запрет поставок нефти и бутана из России создадут Киеву проблемы.
Запрет на поставки топлива, утвержденный в середине апреля, стал ответом на решение украинского правительства расширить санкции против России. В перечень запрещенных для ввоза товаров Киев тогда включил банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и другую продукцию.