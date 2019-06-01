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12:23 (мск), источник: ТАСС

Биография экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова

ТАСС-ДОСЬЕ. Конькова задержали 1 июня по делу о коррупции.

Источник: РИА "Новости"

1 июня 2019 года Следственный комитет России сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции. Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года. Был освобожден от должности по личному заявлению в 2017 году.

Павел Алексеевич Коньков родился 19 сентября 1958 года в Иванове.

В 1980 году с отличием окончил Московский текстильный институт (ныне — Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина). Прошел обучение в Стокгольмской школе экономики.

С 1980 года работал на Климовском машиностроительном заводе в Московской области.

В 1984—1996 годах на Ивановском заводе текстильного машиностроения прошел путь от мастера до начальника производства и секретаря парткома.

С 1996 года работал в коммерческих структурах Ивановской области. Являлся начальником отдела, техническим директором, президентом строительной компании «Мегаполис». С 1998 года занимал должности генерального директора, председателя совета директоров ОАО «Колобовская ткацкая фабрика». С 2000 года — генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Инновация» (текстильное производство), одновременно был исполнительным директором отделочной фабрики «Красный Октябрь».

В 2000—2005 годах — депутат Законодательного собрания Ивановской области III созыва. 3 декабря 2000 года был избран по Шуйскому одномандатному округу № 30, набрав 23,88% голосов. В заксобрании входил во фракцию «Единство». С февраля 2003 года — председатель Законодательного собрания. В сентябре 2004 года среди депутатов Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия» произошел раскол, в результате которого в ноябре 2004 года. Коньков был смещен с поста спикера областного парламента и исключен из «Единой России».

В 2004—2008 годах — генеральный директор, председатель совета директоров ОАО «Ивановское текстильное объединение».

2 марта 2008 года баллотировался в Ивановскую областную думу V созыва по Тезинскому одномандатному округу № 14 в качестве самовыдвиженца. Набрал 18,94% голосов избирателей, проиграл выборы кандидату от «Единой России» Надежде Ясниковой (53,23%).

В 2008 году был восстановлен в партии «Единая Россия».

С октября 2008 года по октябрь 2013 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Ивановской области, руководил комплексом экономического развития. Региональное правительство возглавлял губернатор области Михаил Мень.

С 2013 по 2017 год возглавлял Ивановскую область. 16 октября 2013 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы области. Прежний губернатор региона Михаил Мень досрочно ушел в отставку, а в ноябре того же года был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

14 сентября 2014 года Павел Коньков одержал победу на выборах губернатора Ивановской области, получив 80,32% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Николай Зимин, набрал 7,83%. 19 сентября состоялась церемония инаугурации. Согласно уставу региона, одновременно являлся председателем правительства Ивановской области.

10 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Павла Конькова с поста главы Ивановской области. Врио главы региона был назначен Станислав Воскресенский, занимавший до последнего времени должность заместителя министра экономического развития РФ.

Награжден орденом Дружбы (2017), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004).

Женат, имеет двух сыновей: Александра и Сергея. Супруга Галина Викторовна, в 2000-х годах работала начальником отдела в Россельхозбанке, затем, когда муж занимал пост председателя Заксобрания Ивановской области, была его помощником.

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