01:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Нидерланды попросили Малайзию разъяснить заявления о роли России в крушении MH17
Правительство Нидерландов попросило власти Малайзии разъяснить сделанное накануне
Ранее Махатхир Мохамад попросил предоставить убедительные доказательства того, что ответственность за трагедию в 2014 году несет Россия. Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.
Напомним, самолет Malaysia Airlines MH17 был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777−200, следовавшего из Амстердама в
Расследование объединенной следственной группы (JIT) еще продолжается. Основные предварительные выводы, представленные в 2016 и 2018 годах, заключались в том, что рейс MH-17 был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Россия