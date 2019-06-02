Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
10 фактов из мира обуви, которые помогут сохранить ноги
9 признаков мужчины, который не годится для серьезных отношений
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
9 признаков мужчины, который не годится для серьезных отношений
Нюша, Глюкоза, Барановская на pre-party музыкального фестиваля
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога
Поздравляем с Днем защиты детей!
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
01:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Нидерланды попросили Малайзию разъяснить заявления о роли России в крушении MH17

Правительство Нидерландов попросило власти Малайзии разъяснить сделанное накануне премьер-министром страны заявление о сомнениях в том, что ответственность за катастрофу MH17 Malaysia Airlines несет Россия. «Мы попросили малазийские власти дать объяснения заявлениям премьер-министра Махатхира Мохамада», — сообщили голландскому интернет-порталу NOS в МИД страны.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее Махатхир Мохамад попросил предоставить убедительные доказательства того, что ответственность за трагедию в 2014 году несет Россия. Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Напомним, самолет Malaysia Airlines MH17 был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777−200, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находилось 380 пассажиров. Поскольку большинство людей на борту были гражданами Нидерландов, последующее расследование причин катастрофы было проведено Советом безопасности Нидерландов с согласия Украины.

Расследование объединенной следственной группы (JIT) еще продолжается. Основные предварительные выводы, представленные в 2016 и 2018 годах, заключались в том, что рейс MH-17 был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Россия: Против России начата «третья холодная война» — автор книги о крушении MH17
Во время загрузки произошла ошибка.
18 мая© Ньюстюб
 «Меня не выпускают из дома, но я сбежал»
Как изменились отношения России и Китая за 5 лет
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем ЛЧ
Взрыв на заводе в Дзержинске. Главное
Полураздетая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
Наезд иномарки на толпу в Петербурге попал на видео
Удивительная находка в Антарктиде спасает весь мир от наводнения
Испанский этнограф: опасность русские понимают совершенно иначе
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
История привычных вещей. "Дела интимные" 243
Неприятная ситуация 171
Мальчикины денежки, девочкины денежки) 152
Проблемы с одним из сыновей продолжаются 132
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь