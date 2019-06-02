Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Савченко заметила, что вместо конвульсий по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе киевская власть могла бы сама сделать шаг навстречу гражданам Донбасса, вернув им социальные права.
Другим проигрышем Украины Савченко назвала отказ самопровозглашенных республик от гривны и ее замены на рубль. «Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях», — подчеркнула она.
«Если бы Украина сделала все возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта — над этим надо было действительно работать в Минском формате<…> В Украине этого сделано не было», — отметила депутат.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.
Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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