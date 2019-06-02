07:06 (мск), источник: РИА Новости
«Даже не аграрный придаток»: Саакашвили оценил текущее состояние Украины
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии,
«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда, в Украине технологические циклы везде остановились», — сказал
По его словам, в стране есть 130 «потрясающих» военных заводов, которые, однако, не производят новых технологий.
«Но при этом мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии — это не страна, как Украина. Аграрная страна — Голландия, которая,
Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего тот был выслан из страны. В конце мая
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