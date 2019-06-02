15:10 (мск), источник: ТАСС
Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что Москва будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям.
Россия на слушаниях в Международном суде в Гааге будет доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела «Украина против Российской Федерации». Об этом в воскресенье сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
По данным ведомства, устные слушания по указанному делу, инициированному украинской стороной в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, состоятся
Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей.
В МИД заявили, что представители РФ также приведут «иные юрисдикционные возражения», которые, как указали в ведомстве, связаны, в том числе, «с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН».
В ведомстве указали, что «природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций». «Развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — пояснили на Смоленской площади.
Отмечается, что РФ будут представлять посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права Григорий Лукьянцев, а также представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Минобороны, Росфинмониторинга и правительства Республики Крым.
Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Украинская сторона также обратилась с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности потребовать от Российской Федерации «воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия» в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем «осложнить разрешение спора».
В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.
В сентябре прошлого года Россия выступила с предварительными возражениями относительно юрисдикции Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной.