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17:32 (мск), источник: ТАСС

Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск для продолжения работы

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/ — Владимира Мезенцева назначили главой российской дипмиссии в Белоруссии 30 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Назначенный в конце апреля послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск для продолжения работы на новой должности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Белоруссии Алексей Маскалев.

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«Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск», — отметил представитель российской дипломатической миссии.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменил на этом посту Михаила Бабича. Ранее Мезенцев представлял Сахалинскую область в Совете Федерации.

Как рассказал посол в интервью ТАСС накануне отъезда в Минск, он видит свою задачу в поддержке «той огромной, по-своему уникальной практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее в интервью ТАСС высказала уверенность, что Мезенцев будет успешно работать в новой должности.

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