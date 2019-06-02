17:32 (мск), источник: ТАСС
Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск для продолжения работы
МИНСК, 2 июня. /ТАСС/ — Владимира Мезенцева назначили главой российской дипмиссии в Белоруссии 30 апреля.
Назначенный в конце апреля послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск для продолжения работы на новой должности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС
«Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск», — отметил представитель российской дипломатической миссии.
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменил на этом посту Михаила Бабича. Ранее Мезенцев представлял Сахалинскую область в Совете Федерации.
Как рассказал посол в интервью ТАСС накануне отъезда в Минск, он видит свою задачу в поддержке «той огромной,
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее в интервью ТАСС высказала уверенность, что Мезенцев будет успешно работать в новой должности.