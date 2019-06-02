Президент Австрии одобрил состав переходного правительства

Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая, став первой женщиной на этом посту. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре.
Предыдущий канцлер Себастьян Курц был отправлен в отставку после того, как австрийский парламент 27 мая вынес ему вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она предлагала политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.
На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.