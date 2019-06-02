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21:27 (мск), источник: Ведомости

Президент Австрии одобрил состав переходного правительства

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен одобрил состав переходного правительства страны, предложенный временным канцлером Бригитте Бирляйн, сообщает агентство APA. По его данным, президент уже провел беседу с каждым из назначенных министров и 3 июня приведет членов правительства к присяге.

Источник: AFP 2019

Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая, став первой женщиной на этом посту. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре.

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Предыдущий канцлер Себастьян Курц был отправлен в отставку после того, как австрийский парламент 27 мая вынес ему вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она предлагала политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.

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