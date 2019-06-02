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22:09 (мск), источник: РИА Новости

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы Океан Эльзы и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.

Источник: РИА Новости

«Фактор номер один. Нам нужно … создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — заявил Вакарчук в эфире телеканала «Украина».

По словам музыканта, «пример внутри страны» станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее «объединиться вместе с нами».

«Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них, мы ждем их, и мы однажды будем вместе», — отметил Вакарчук.

Также Вакарчук призвал всех политиков обещать «сделать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее, на благоприятных для Украины условиях».

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