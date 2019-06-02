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2 июня, источник: ТАСС

Трамп: американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты, если мексиканские власти не положат конец незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал в воскресенье в «Твиттере».

Источник: Reuters

«Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о [миграционном кризисе на американо-мексиканской] границе. Проблема в том, что они “разговаривают” 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров», — написал Трамп.

По его мнению, Мехико «при желании» нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе двух стран.

«В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!» — заключил президент.

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на границе двух стран.

В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность «за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран», равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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