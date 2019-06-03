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00:25 (мск), источник: Известия

Роухани ответил на заявления США о ядерном оружии Ирана

Стремление США не допустить получения Ираном ядерного оружия безосновательно и вынуждает Тегеран оказывать сопротивление Вашингтону, который нарушил ядерную сделку. Об этом 2 июня заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Источник: Reuters

«Они нам угрожали в то время, когда они якобы превосходили нас в военной силе, а сегодня они (США — Ред.) заявляют, что не нацелены на войну с Ираном, а лишь хотят, чтобы у нас не было ядерной бомбы. Конечно, эти слова безосновательны», — цитирует его заявление «РИА Новости».

Роухани в очередной раз подчеркнул, что Тегеран не стремится к получения ядерного оружия.

2 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов провести переговоры с Ираном без предварительных условий, если иранская сторона будет вести себя как «нормальная нация». При этом он заверил, что Вашингтон продолжит противостоять «злонамеренной политике» Тегерана.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновил действие санкций против Тегерана.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

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