Роухани ответил на заявления США о ядерном оружии Ирана

«Они нам угрожали в то время, когда они якобы превосходили нас в военной силе, а сегодня они (США — Ред.) заявляют, что не нацелены на войну с Ираном, а лишь хотят, чтобы у нас не было ядерной бомбы. Конечно, эти слова безосновательны», — цитирует его заявление «РИА Новости».
Роухани в очередной раз подчеркнул, что Тегеран не стремится к получения ядерного оружия.
2 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что готов провести переговоры с Ираном без предварительных условий, если иранская сторона будет вести себя как «нормальная нация». При этом он заверил, что Вашингтон продолжит противостоять «злонамеренной политике» Тегерана.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновил действие санкций против Тегерана.