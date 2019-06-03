01:22 (мск), источник: Lenta.Ru
В Сирии обстреляли военный аэродром
Военная база Т-4 в сирийской провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство SANA.
По данным агентства, сирийские силы противовоздушной обороны смогли сбить две вражеские ракеты. Источник агентства отмечает, что удар был нанесен израильскими военными.
В результате обстрела погиб один человек, еще двое ранены. Помимо этого, разрушен склад с боеприпасами, а также повреждены некоторые здания и оборудование аэродрома.
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