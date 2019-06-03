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01:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сирии обстреляли военный аэродром

Военная база Т-4 в сирийской провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство SANA.

Источник: AFP 2019

По данным агентства, сирийские силы противовоздушной обороны смогли сбить две вражеские ракеты. Источник агентства отмечает, что удар был нанесен израильскими военными.

В результате обстрела погиб один человек, еще двое ранены. Помимо этого, разрушен склад с боеприпасами, а также повреждены некоторые здания и оборудование аэродрома.

Ранее 2 июня израильская армия обстреляла территории к юго-западу от Дамаска. Авиация атаковала несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Сирия: Израиль нанес удар в ответ на ракетный обстрел, трое убиты — СМИ Сирии
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