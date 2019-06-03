Трамп потребовал от России, Сирии и Ирана прекратить «удары в Идлибе»

«Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных граждан. Мир смотрит на эту бойню. Какова цель, что это даст вам? Прекратите», — написал Трамп в Twitter.
Других твитов, из которых было бы ясно, о чем именно идет речь и кто об этом поговаривает, не последовало.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России). Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.