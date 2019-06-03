Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
«Офис не для меня»: как я заработала миллион на онлайн-школе
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Полуобнаженная Седокова на каблуках показала помидоры - фото
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
Жасмин сменила имидж и стала копией Пенелопы Крус
«Офис не для меня»: как я заработала миллион на онлайн-школе
Нюша дала дочке «исконно русское имя»
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Воевавший в Сирии спецназовец погиб в драке с кавказцами
Найдены останки пропавшей балерины Деминой
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
03:44 (мск), источник: РИА Новости

Трамп потребовал от России, Сирии и Ирана прекратить «удары в Идлибе»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что «поговаривают», будто Россия, Сирия и Иран наносят удары по сирийской провинции Идлиб и потребовал остановиться.

Источник: РИА Новости

«Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных граждан. Мир смотрит на эту бойню. Какова цель, что это даст вам? Прекратите», — написал Трамп в Twitter.

Других твитов, из которых было бы ясно, о чем именно идет речь и кто об этом поговаривает, не последовало.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России). Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.

Россия призывает отменить санкции против Сирии, США требуют от Асада отмены операции в Идлибе
Во время загрузки произошла ошибка.
29 мая© Ньюстюб
 «Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию
Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Неймару грозит срок из-за дела о возможном изнасиловании
Мужчина купил дом и обнаружил в нем выводок рысят (видео)
Главу орловской ИК уволят из-за видео с банкетом заключенных
Сын погибшего экс-игрока «Реала» написал прощальное письмо отцу
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Нюша дала дочке «исконно русское имя» Певица призналась, что изучила, как каждое женское имя «подходит» под знак зодиака девочки
Леди
Мэрилин Монро — 93: редкие фото актрисы Сегодня день рождения звезды Голливуда и секс-символа Мэрилин Монро. Мы собрали 40 самых редких фото актрисы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь