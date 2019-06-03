10:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия опровергла отзыв своих специалистов из Венесуэлы
Россия не отзывала своих военных специалистов из Венесуэлы. Об этом со ссылкой на российского посла в стране Владимира Заемского сообщает РИА Новости.
Это — очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет.
The Wall Street Journal ранее сообщил, что Россия резко сократила число своих военных советников
21 мая сообщалось, что Венесуэла не планирует размещать на своей территории российскую военную базу, вопреки сообщениям, появлявшимся в СМИ. До этого, 17 мая, стало известно, что армия Венесуэлы получит от России более 16 тысяч сухпайков.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции “Свобода”». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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