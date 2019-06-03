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10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В США сообщили об отзыве российских военных из Венесуэлы

Россия отозвала большинство своих военных советников из Венесуэлы. Об этом со ссылкой на близкий к Министерству обороны источник сообщает The Wall Street Journal.

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Число российских специалистов за последние несколько месяцев сократилось с примерно тысячи до нескольких десятков человек. В основном, по словам источника, это были представители госкорпорации «Ростех».

Причиной таких мер стало отсутствие новых контрактов и неспособность венесуэльского правительства заплатить долги по контрактам, заключенным ранее.
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Как заявляет издание, российская сторона «взвесила политическую и экономическую устойчивость «режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне давления Соединенных Штатов и признала, что «борьба проиграна».

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции “Свобода”». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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