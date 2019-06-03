11:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Американские санкции бьют по европейским компаниям
«Ъ» ознакомился с докладом Валдайского клуба.
На этой неделе в
Спустя пять лет после введения в отношении России санкционных ограничений в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины международная повестка крупнейшего российского экономического форума
Санкционный контекст будет обсуждаться и в серии экспертных тематических дискуссий. К одной из них — «Новая Европа: Чего ждать России?» — Международный дискуссионный клуб «Валдай», под эгидой которого и пройдет дискуссия, подготовил специальный доклад «Европа под огнем вторичных санкций США».
«Ъ» ознакомился с документом накануне публикации.
Как отмечают авторы доклада, сейчас, когда прямая военная агрессия редко используется для выяснения отношений между странами, ЕС, и прежде всего США все чаще используют экономические санкции.
«Санкции можно уподобить стихийному бедствию: на него трудно повлиять, зато приходится иметь дело с последствиями. В отличие от торговых войн бизнес редко выступает лоббистом или инициатором санкций, однако последствия актуальны для всех. В правовом плане инструменты санкций и торговых войн также довольно четко разделены, по крайней мере, в США, которые вводят санкции чаще всех остальных стран и международных организаций, вместе взятых», — отмечается в документе.
Пуская в ход вторичные санкции, США могут внести нарушителей в
«С
В результате большинство европейских компаний вынуждены работать с оглядкой на американские санкции.
И хотя американские компании штрафуют чаще, большая часть поступлений генерируется европейцами.
Конечно, такое распределение вряд ли является результатом намеренных действий американских властей. Но факт остается фактом. Европейцы платят больше всех.
В докладе речь идет про вторичные санкции, наложенные за последние десять лет в основном за нарушения по Ирану, Кубе, Судану в отношении банков, а также отдельных отраслевых компаний — нефтесервисных, логистических, аэрокосмических, телекоммуникационных, машиностроительных, химических и строительных.
За возможные нарушения санкций США в отношении России европейские компании пока не выплатили ни одного штрафа — но соответствующие расследования могут длиться годами и даже более десяти лет, отмечается в документе.
Зато американские компании были наказаны трижды: в 2019 году компания Haverly Systems на $590,2 тыс. за техническую задержку приема платежей от «Роснефти»; в 2018 году — компания Cobham на $87,5 тыс. за поставки продукции российской «Алмаз-Антей»; в 2017 году — ExxonMobil на $2 млн опять же за взаимодействие с руководством «Роснефти».
«Все три эпизода по вторичным санкциям за нарушение режима ограничений против России показали, что Министерство финансов США будет оценивать их максимально щепетильно, обращая внимание даже на спорные, неочевидные или мелкие нарушения», — резюмирует автор доклада.
Галина Дудина