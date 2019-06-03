12:58 (мск), источник: Daily Storm
Песков: Кремль хотел бы увидеть Калви среди участников ПМЭФ
Подобные решения принимаются не в администрации президента, подчеркнул
Кремль не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
«Не знаю, не знаю… Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников… но я не считаю, что мы можем здесь
«Он был довольно активным игроком на российском рынке более 15 лет», — напомнил
Также представитель Кремля подтвердил, что дело Калви находится на личном контроле у президента РФ Владимира Путина. «Его [президента] информируют, он получает об этом отчеты. Дело это громкое. Он [Путин] понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа (Калви и его партнеры) окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Закон есть закон — его надо соблюдать», — заключил он.
Ранее Песков заявлял, что Путин не обсуждал судьбу и дальнейший ход дела Майкла Калви. «Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства», — отметил тогда представитель Кремля и добавил, что президент, несмотря на знакомство с бизнесменом, не обсуждал ни с кем его судьбу или возможное поручительство за него.
15 февраля Майкла Калви и еще троих сотрудников арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств».
Егор Латышев