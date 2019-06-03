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12:58 (мск), источник: Daily Storm

Песков: Кремль хотел бы увидеть Калви среди участников ПМЭФ

Подобные решения принимаются не в администрации президента, подчеркнул пресс-секретарь главы России.

Источник: Reuters

Кремль не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6—8 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные вопросы решают не в администрации президента, однако Кремлю хотелось бы, чтобы Калви, как инвестор с большим опытом работы на российском рынке, принял участие в работе форума.

«Не знаю, не знаю… Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников… но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело… Мы не знаем, какой характер оно носит», — заявил представитель Кремля на вопрос, сможет ли Калви принять участие в работе форума (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что в России Калви, несмотря на выдвинутые против него обвинения, известен также как благонадежный бизнесмен и ярый приверженец российского рынка.

«Он был довольно активным игроком на российском рынке более 15 лет», — напомнил пресс-секретарь президента.

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Также представитель Кремля подтвердил, что дело Калви находится на личном контроле у президента РФ Владимира Путина. «Его [президента] информируют, он получает об этом отчеты. Дело это громкое. Он [Путин] понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа (Калви и его партнеры) окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Закон есть закон — его надо соблюдать», — заключил он.

Ранее Песков заявлял, что Путин не обсуждал судьбу и дальнейший ход дела Майкла Калви. «Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства», — отметил тогда представитель Кремля и добавил, что президент, несмотря на знакомство с бизнесменом, не обсуждал ни с кем его судьбу или возможное поручительство за него.

Пресс-секретарь главы РФ подтвердил, что дело главы BVCP привлекло внимание Кремля, но опроверг какое-либо вмешательство Путина в эту историю.

15 февраля Майкла Калви и еще троих сотрудников арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств».

Егор Латышев

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11 апреля© Ньюстюб
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