Песков рассказал, почему важны личные встречи Трампа и Путина

Он отметил, что непроведение встреч «нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран».
«Мы понимаем, что множество вопросов поступает с американской стороны, и лидерам их также необходимо обсудить», — подчеркнул Песков.
Он напомнил, что с самого начала президентства Трампа президент РФ выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения и «пытаться устранить ущерб, нанесенный президентом Обамой в последний месяц его пребывания в должности».
«К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать», — заявил Песков.