14:03 (мск), источник: ТАСС
Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу
КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/ — Президент Украины заявил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины.
Зеленский сообщил, что провел встречи с зарубежными партнерами по урегулированию в Донбассе. «Я встречался с партнерами из США и Европейского союза, мы обсуждали вопрос прекращения огня. У нас есть общая позиция по нормандскому формату и разблокированию минского процесса», — сказал президент.
У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет.
Кучма, который ушел в отставку с должности представителя Киева в контактной группе осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского. «Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад», — сказал он. В то же время он предупредил, что не хочет играть роль «свадебного генерала».
«Если там мы принимаем решения, то они на Украине должны выполняться, а не просто мы там [в группе] присутствуем», — подчеркнул Кучма.
Второй президент Украины Леонид Кучма стоял у истоков создания контактной группы как формата переговоров по урегулированию в Донбассе. Он был участником ее самой первой, еще полуофициальной, встречи, которая прошла 23 июня 2014 года в Донецке. Окончательно минский формат оформился только к осени того же года, когда по итогам консультаций в Минске 5 сентября был подписан первый пакет документов по урегулированию в Донбассе. От Украины его подписал Леонид Кучма.
Осенью 2018 года Кучма заявил о решении покинуть контактную группу. Объясняя этот шаг, он сказал, что такое «решение принял для себя уже давно». «Я уже окончательно это для себя решил, что
«Когда я приезжаю, я два дня отхожу от этих встреч: там слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет», — признался бывший президент.
В то же время Кучма заявил, что не хотел бы «анализировать полные причины, которые подталкивают» его к принятию решения об уходе с поста.
После ухода Кучмы украинскую делегацию в контактной группе до последнего времени возглавлял бывший
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