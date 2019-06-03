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16:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Ирина Ведерникова — новый замминистра здравоохранения Сахалинской области

Ирина Ведерникова является победительницей конкурса «Команда Сахалинской области».

Исполнять обязанности заместителя министра здравоохранения Сахалинской области будет победительницей конкурса «Команда Сахалинской области» Ирина Ведерникова. Она приступила к работе 3 июня, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Ирина Ведерникова — жительница Южно-Сахалинск. В апреле текущего года она стала одним из победителей кадрового проекта «Команда Сахалинской области». Ранее она вышла в финал федерального конкурса «Лидеры России».

Кадровый конкурс помог мне реализовать мою мечту — вступить в команду нового губернатора. Перед собой я уже поставила определенные задачи, которые помогут развить систему здравоохранения в области. Я считаю, что нужно внедрять больше новых проектов.
Ирина Ведерникова

«К примеру, сегодня успешно работает горячая линия “1−300”. В планах — новые проекты, внедрение передовых технологий, использование мирового опыта. К этим задачам я абсолютно готова, уверена, что справлюсь со всеми трудностями», — рассказала Ирина Ведерникова.

С 2004 года Ирина Ведерникова работала администратором проектов «Тихоокеанской управляющей компании». Спустя год возглавила проектный офис на этом же предприятии.

В 2007 перешла на должность ведущего специалиста управления информации и анализа в ЗАО «Роснефть-Шельф-Дальний Восток».

В 2010 — 2011 годы занимала кресло заместителя начальника управления информации и анализа этой компании, а в 2011-м стала начальником данной структуры. Прошла профессиональную переподготовку в школе управления «Сколково» по программе разработки стратегий государственного и общественного развития.

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Напомним, кадровый конкурс проходил с 18 февраля по 22 апреля по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Желание стать частью «Команды Сахалинской области» выразили более 1300 человек. Из них 55 стали победителями. Сегодня ведется подготовка ко второму конкурсу, который пройдет осенью этого года.

Как сообщало ИА РЕ, ранее еще один из победителей кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» Дмитрий Рева возглавил региональное министерство сельского хозяйства.

«Замечательно, когда во власть по прозрачной процедуре приходят профессиональные, компетентные люди. Плюс этой ситуации состоит еще и в том, что во власть приходит не просто победитель кадрового конкурса, но еще и человек местный, хорошо знающий проблемы региона», — директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

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