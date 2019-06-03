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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Вселенский патриарх отверг существование киевских раскольников

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2019

«Так называемый “Патриархат Киева” не существует и никогда не существовал», — сказал Варфоломей на встрече с украинскими журналистами.

Что касается Филарета, ранее возглавлявшего неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), то он «лишь был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский».

Управлять украинской церковью, по мнению Варфоломея, может лишь возглавивший новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ) Епифаний.

Кроме того, Варфоломей заявил, что предоставление томоса об автокефалии для ПЦУ не связано с политикой. «Это было пастырской озабоченностью тем, что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», — считает он.

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Ранее ПЦУ признала незаконными все указы руководства УПЦ КП, выпущенные после обретения автокефалии. В указе Епифаний напоминает, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором раскольнические церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ.

24 мая Епифаний сообщил, что синод ПЦУ не смог убедить Филарета, что его церкви больше не существует, поскольку УПЦ КП легла в основу новой. Почетный патриарх единственный из присутствующих отказался присягнуть на верность уставу.

Ранее некоторые клирики ПЦУ заявили, что нынешний статус Филарета не соответствует договоренностям со Вселенским патриархом. Кроме того, их не устроили и другие условия томоса об автокефалии, которые с ними не обсудили предварительно.

ПЦУ была создана из преимущественно раскольнических церквей 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, организованном патриархом Варфоломеем и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Главным сторонником разрыва с Русской православной церковью и создания своей религиозной организации в стране выступал Филарет. Митрополит Епифаний, возглавивший ПЦУ, являлся его ставленником.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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