«Для меня это тотальный кризис»: Вексельберг рассказал, как его жизнь изменилась из-за санкций США

Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг рассказал Financial Times о том, как изменилась его жизнь, когда Минфин США в 2018 году ввел против него санкции. Это «первое большое интервью» миллиардера западному изданию c момента их введения, отмечает газета.
«Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю семью в США, — рассказал Вексельберг FT. — Я никогда бы не смог предсказать, какой будет ситуация, в которой я теперь оказался».
Помимо запрета на ведение бизнеса с американцами и изоляцию от американской финансовой системы, Вексельберг столкнулся еще с другой проблемой из-за санкций — он не может приехать к дочери и внуку, живущим в Нью-Йорке, пишет FT.
Люди спрашивают меня: «У тебя такой крупный российский бизнес, в России ты знаменитость, ты не попал под европейские санкции. Почему ты переживаешь»? Но для меня это тотальный жизненный кризис. Дело не в деньгах, не в бизнесе. Это вопрос личных обстоятельств… Для меня весь мир был полон возможностей. А что я могу теперь?
«Я богат. И да, я знаком с Путиным»
Вексельберг настаивает, что не имеет никакого отношения к присоединению Крыма и вмешательству России в американские выборы 2016 года. Миллиардер признает, что до сих пор не понимает, почему против него ввели санкции: «Конечно, я встречался с Путиным. Но многие с ним встречались, причем делали это чаще, и у них было больше тем для обсуждения. Многие говорят мне, что дело в чем-то еще», — рассказал он газете.
Я россиянин. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сегодня этого достаточно для попадания под санкции.
Причиной могли стать попытки Вексельберга укрепить связи между США и Россией — в частности, он помогал организовать визит российской делегации в Кремниевую долину и выступал неофициальным медиатором между двумя странами в вопросах, связанных с технологической индустрией, пишет FT. Такие действия сделали миллиардера «слишком заметным» в период, когда Россию начали обвинять во вмешательстве в американские выборы, пишет газета. Вексельберг подогрел эти подозрения, придя на инаугурацию президента Трампа, отмечает FT.
Любопытство подвело
Сам Вексельберг утверждает, что пошел на инаугурацию из любопытства. «Когда Трамп выиграл выборы, я подумал: «Ладно, это новый парень, вокруг него много шума, это интересно. Если бы только я действительно понимал, насколько острой была политическая ситуация… насколько сильными были антироссийские настроения», — говорит бизнесмен.
Достать билет на церемонию Вексельберг смог не сразу — сначала он получил отказ от министра торговли Уилбура Росса. Тогда миллиардер обратился к своему двоюродному брату Эндрю Интратеру, который связался с Майклом Коэном — юристом Трампа, пишет FT.
«Господин Коэн попросил меня о встрече, потому что хотел узнать, кто станет гостем. Ведь это [получение билета] происходило через его канал», — рассказал Вексельберг. Встреча произошла за неделю до инаугурации в нью-йоркской Trump Tower. «Это не было встречей в ресторане или чем-то подобным. У нас было официальное приглашение, охрана нас досмотрела, мы поднялись в офис господина Коэна в Trump Tower, — рассказал миллиардер. — Мы пожали руки, поговорили минут пятнадцать. Ничего особенного. Они не обсуждал со мной российский бизнес. Его интересовали только инвестиции в экономику США».
Санкции против Вексельберга
Минфин США включил Вексельберга и подконтрольную ему группу компаний «Ренова» в санкционный список в апреле 2018 года. Ведомство объясняло, что санкции против бизнесмена наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников» (речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе Вайнзихере).
Из-за санкций Вексельбергу пришлось снижать доли в подконтрольных ему швейцарских компаниях до уровня ниже 50%. «Ренова» продала 14,6% акций компании Sulzer за 545 млн швейцарских франков ($568 млн) самой Sulzer. Деньги из-за санкций были заблокированы на счетах в Швейцарии.