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18:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Жалкий лузер». Трамп начал визит в Британию со свары с мэром Лондона

Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался — заочно, через «Твиттер» — с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века.

Источник: EPA / REUTERS

«Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне», — написал Трамп в своем «Твиттере».

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Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед — то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.

Трамп высказался в своем обычном стиле, но и мэр Лондона Садик Хан до того употребил довольно сильные выражения в отношении президента США.

В статье, опубликованной в субботу в газете Observer, Хан обвинил Трампа в расизме, ксенофобии и лжи и сравнил его с фашистами прошлого века.

«Трамп — это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру […] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века», — написал Садик Хан.

Садик Хан — далеко не единственный в Британии, кто крайне недоволен пышным государственным визитом Трампа.

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Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии, к которой принадлежит и Хан — бойкотирует визит Дональда Трампа, отклонив приглашение на государственный банкет.

Примеру Корбина последовал и лидер третьей по значению британской партии, Либерально-демократической, Винс Кейбл.

Перед прилетом Трамп сказал в интервью британским журналистам, что, по его мнению, брекзитер Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Джонсон — один из кандидатов в преемники Терезы Мэй, которая на этой неделе уходит с поста лидера Консервативной партии, а в июле покинет и пост премьера.

«Попытки президента Трампа решать, кто будет следующим премьер-министром Британии — это совершенно неприемлемое вмешательство в дела нашей демократической страны», — заявил на это Корбин.

До избрания Трампа президентом Джонсон отзывался о нем очень нелестно. Теперь они, как говорит Трамп, друзья. | Источник: AFP

Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом, но до избрания Трампа и личного знакомства Джонсон питал к нему несколько иные чувства.

«Он явно не в себе… Ошеломляющее невежество, которое показывает, что он непригоден для работы президентом Соединенных Штатов», — так мэр Лондона Джонсон в 2015 году отреагировал на заявления Трампа о преступности в Лондоне.

По информации британской прессы, на встречах Трампа и его родни с королевским семейством в понедельник будет отсутствовать герцогиня Сассекская. Она называла Трампа женоненавистником и обвиняла его в том, что он своими заявлениями сеет рознь между людьми, еще когда была американской актрисой Меган Маркл.

Шестиметровый надувной «бэби-Трамп» во вторник снова будет летать над центром Лондона | Источник: EPA

Когда журналисты из британского таблоида спросили Трампа перед нынешним визитом об этих заявлениях Маркл, он ответил: «Я не знал он них. Я не знал, что она была такая вредина» (Трамп употребил очень многозначный негативный эпитет «nasty» — «вредный, противный, злобный» и т. п.).

Затем, перед прилетом в Британию, президент США написал в «Твиттер», что никогда не называл герцогиню Сассекскую этим словом и что это выдумали враждебные по отношению к нему американские издания.

Музей Лондона ищет людей, которые сделали эту куклу мэра Садика Хана | Источник: YANNY BRUERE

Надувных Трампа и Хана ждет музей

Директор Музея Лондона Шэрон Эмент сказала в понедельник, что хотела бы заполучить в экспозицию шестиметрового надувного «бэби-Трампа», который реял над многотысячной демонстрацией протеста в прошлом году и будет с разрешения мэра Лондона Садика Хана запущен над Трафальгарской площадью и в этот вторник.

Одновременно Эмент хотела бы выставить в музее и такую же огромную надувную куклу Садика Хана в желтом бикини — ее использовали на демонстрации в прошлом году политические противники мэра-лейбориста.

«Эти куклы очень важны и соответствуют духу времени. Они показывают, как люди в Лондоне протестуют», — объяснила Шэрон Эмент.

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Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа — 54% лондонцев. За — только 24%.

По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% — против визита, 40% — за.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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