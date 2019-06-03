«Жалкий лузер». Трамп начал визит в Британию со свары с мэром Лондона
Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался — заочно, через «Твиттер» — с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века.
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«Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне», — написал Трамп в своем «Твиттере».
Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед — то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.
Трамп высказался в своем обычном стиле, но и мэр Лондона Садик Хан до того употребил довольно сильные выражения в отношении президента США.
«Трамп — это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру […] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века», — написал Садик Хан.
.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......
Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии, к которой принадлежит и Хан — бойкотирует визит Дональда Трампа, отклонив приглашение на государственный банкет.
Примеру Корбина последовал и лидер третьей по значению британской партии, Либерально-демократической, Винс Кейбл.
Перед прилетом Трамп сказал в интервью британским журналистам, что, по его мнению, брекзитер Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Джонсон — один из кандидатов в преемники Терезы Мэй, которая на этой неделе уходит с поста лидера Консервативной партии, а в июле покинет и пост премьера.
«Попытки президента Трампа решать, кто будет следующим премьер-министром Британии — это совершенно неприемлемое вмешательство в дела нашей демократической страны», — заявил на это Корбин.
До избрания Трампа президентом Джонсон отзывался о нем очень нелестно. Теперь они, как говорит Трамп, друзья. | Источник:AFP
Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом, но до избрания Трампа и личного знакомства Джонсон питал к нему несколько иные чувства.
«Он явно не в себе… Ошеломляющее невежество, которое показывает, что он непригоден для работы президентом Соединенных Штатов», — так мэр Лондона Джонсон в 2015 году отреагировал на заявления Трампа о преступности в Лондоне.
По информации британской прессы, на встречах Трампа и его родни с королевским семейством в понедельник будет отсутствовать герцогиня Сассекская. Она называла Трампа женоненавистником и обвиняла его в том, что он своими заявлениями сеет рознь между людьми, еще когда была американской актрисой Меган Маркл.
Шестиметровый надувной «бэби-Трамп» во вторник снова будет летать над центром Лондона | Источник:EPA
Когда журналисты из британского таблоида спросили Трампа перед нынешним визитом об этих заявлениях Маркл, он ответил: «Я не знал он них. Я не знал, что она была такая вредина» (Трамп употребил очень многозначный негативный эпитет «nasty» — «вредный, противный, злобный» и т. п.).
Затем, перед прилетом в Британию, президент США написал в «Твиттер», что никогда не называл герцогиню Сассекскую этим словом и что это выдумали враждебные по отношению к нему американские издания.
Музей Лондона ищет людей, которые сделали эту куклу мэра Садика Хана | Источник:YANNY BRUERE
Надувных Трампа и Хана ждет музей
Директор Музея Лондона Шэрон Эмент сказала в понедельник, что хотела бы заполучить в экспозицию шестиметрового надувного «бэби-Трампа», который реял над многотысячной демонстрацией протеста в прошлом году и будет с разрешения мэра Лондона Садика Хана запущен над Трафальгарской площадью и в этот вторник.
Одновременно Эмент хотела бы выставить в музее и такую же огромную надувную куклу Садика Хана в желтом бикини — ее использовали на демонстрации в прошлом году политические противники мэра-лейбориста.
«Эти куклы очень важны и соответствуют духу времени. Они показывают, как люди в Лондоне протестуют», — объяснила Шэрон Эмент.
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Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа — 54% лондонцев. За — только 24%.
По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% — против визита, 40% — за.
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