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16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп прилетел в Лондон и встретился с королевой. Но рады не все

Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Первый день его трехдневной поездки начался с визита к королеве Елизавете II.

Источник: GETTY IMAGES

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9 часов утра по местному времени (11 по Москве). Из аэропорта он на вертолете отправился в Букингемский дворец на встречу с королевой.

Источник: GETTY IMAGES

Королева поприветствовала Трампа под залпы салюта.

Визит Трампа пройдет с 3 по 5 июня. Помимо членов королевской семьи и уходящего премьер-министра Терезы Мэй, встречать его в Лондоне будут многие тысячи протестующих.

В июле прошлого года Трамп уже приезжал в Британию, но это был визит другого уровня. Очень многие британцы, включая видных политиков, были против того, чтобы Трамп вообще приезжал в Британию.

Источник: PA

Спикер Палаты общин Джон Беркоу даже отказал ему в праве выступить в парламенте, и в итоге статус визита был понижен с пышного государственного на рабочий, а сам Трамп объезжал стороной центр Лондона, где собралась многотысячная демонстрация протеста.

Источник: BBC

В этот раз отменены некоторые церемонии, сопутствующие госвизиту — хотя неясно, сделано ли это из-за протестов или по другим соображениям.

Так, обычная процедура государственного визита в Британию предусматривает торжественную встречу с монархом на плацу Конной гвардии и затем пышную процессию по аллее Мэлл до Букингемского дворца.

Источник: BBC

Как утверждает британская пресса, сам Трамп хотел прокатиться в открытой золоченой карете в сопровождении конных гвардейцев, но вместо этого будет принят королевой сразу в Букингемском дворце.

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Кроме того, ночевать президент США будет не в королевском дворце, а, как и в прошлый приезд, в резиденции посла Соединенных Штатов в Риджентс-парке.

Как отмечают разные британские и американские издания, на встречу с королевой Трамп привезет не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их супругами.

Помимо Елизаветы II, семья Трампов встретится с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуолльской (с этой четой супруги Трампы попьют чаю в их резиденции, Кларенс-хаусе), с принцем Уильямом и Кейт, герцогиней Кембриджской, а также с принцем Гарри.

Источник: BBC

Что касается супруги принца Гарри — Меган, герцогини Сассекской, то ее, по сведениям придворных журналистов, на приемах не будет.

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У нее есть уважительная причина — только что родившийся сын Арчи Харрисон — но вообще лондонская пресса судачила о том, что Меган не захочет видеть президента родной страны (или он — ее) и до того, как она родила. Меган Маркл резко критиковала Трампа еще с 2016 года, когда он баллотировался в президенты: называла его «женоненавистником» и обвиняла в том, что он разжигает ненависть.

На второй день визита, 4 июня, Дональд Трамп по плану встретится на Даунинг-стрит с уходящим премьер-министром Терезой Мэй, а 5 июня они вместе отправятся на южный берег Англии, в Портсмут, где вместе с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, другими мировыми лидерами и 300 ветеранами Второй мировой войны примут участие в церемониях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

В прошлом году на демонстрацию протеста против визита Трампа в центре Лондона собрались десятки тысяч. Организаторы даже утверждали, что участников было 250 тысяч.

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В этот раз тоже ожидается большая демонстрация: организаторы из «Коалиции Стоп Трамп» призывают людей 4 июня собраться на Трафальгарской площади, а затем перемещаться туда, куда направится кортеж президента США.

4 июня Дональд Трамп должен будет появиться в нескольких сотнях метров от Трафальгарской площади, в резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит.

Тереза Мэй пригласила Трампа от имени королевы в Британию еще в 2017 году, и тогда же онлайн-петиция с требованием отозвать приглашение собрала в Британии 1,8 млн подписей.

Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа — 54% лондонцев. За — только 24%.

Источник: BBC

По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% — против визита, 40% — за.

Год назад Трамп из Лондона отправился на выходные на родину его матери, в Шотландию, где у него есть недвижимость. В этот раз отдохнуть в Шотландии не получится: 6 июня президента США ждут на праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии.

Юри Вендик

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Вертолет Трампа приземлился на лужайке Букингемского дворца
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15:57 (мск)© Ньюстюб
 Трамп прилетел в Лондон и встретился с королевой. Но рады не все
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