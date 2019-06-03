Трамп прилетел в Лондон и встретился с королевой. Но рады не все
Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Первый день его трехдневной поездки начался с визита к королеве Елизавете II.
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Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9 часов утра по местному времени (11 по Москве). Из аэропорта он на вертолете отправился в Букингемский дворец на встречу с королевой.
Источник:GETTY IMAGES
Королева поприветствовала Трампа под залпы салюта.
Визит Трампа пройдет с 3 по 5 июня. Помимо членов королевской семьи и уходящего премьер-министра Терезы Мэй, встречать его в Лондоне будут многие тысячи протестующих.
В июле прошлого года Трамп уже приезжал в Британию, но это был визит другого уровня. Очень многие британцы, включая видных политиков, были против того, чтобы Трамп вообще приезжал в Британию.
Источник:PA
Спикер Палаты общин Джон Беркоу даже отказал ему в праве выступить в парламенте, и в итоге статус визита был понижен с пышного государственного на рабочий, а сам Трамп объезжал стороной центр Лондона, где собралась многотысячная демонстрация протеста.
Источник:BBC
В этот раз отменены некоторые церемонии, сопутствующие госвизиту — хотя неясно, сделано ли это из-за протестов или по другим соображениям.
Так, обычная процедура государственного визита в Британию предусматривает торжественную встречу с монархом на плацу Конной гвардии и затем пышную процессию по аллее Мэлл до Букингемского дворца.
Источник:BBC
Как утверждает британская пресса, сам Трамп хотел прокатиться в открытой золоченой карете в сопровождении конных гвардейцев, но вместо этого будет принят королевой сразу в Букингемском дворце.
Кроме того, ночевать президент США будет не в королевском дворце, а, как и в прошлый приезд, в резиденции посла Соединенных Штатов в Риджентс-парке.
Как отмечают разные британские и американские издания, на встречу с королевой Трамп привезет не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их супругами.
Помимо Елизаветы II, семья Трампов встретится с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуолльской (с этой четой супруги Трампы попьют чаю в их резиденции, Кларенс-хаусе), с принцем Уильямом и Кейт, герцогиней Кембриджской, а также с принцем Гарри.
Источник:BBC
Что касается супруги принца Гарри — Меган, герцогини Сассекской, то ее, по сведениям придворных журналистов, на приемах не будет.
У нее есть уважительная причина — только что родившийся сын Арчи Харрисон — но вообще лондонская пресса судачила о том, что Меган не захочет видеть президента родной страны (или он — ее) и до того, как она родила. Меган Маркл резко критиковала Трампа еще с 2016 года, когда он баллотировался в президенты: называла его «женоненавистником» и обвиняла в том, что он разжигает ненависть.
На второй день визита, 4 июня, Дональд Трамп по плану встретится на Даунинг-стрит с уходящим премьер-министром Терезой Мэй, а 5 июня они вместе отправятся на южный берег Англии, в Портсмут, где вместе с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, другими мировыми лидерами и 300 ветеранами Второй мировой войны примут участие в церемониях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
#BabyTrump находится прямо сейчас в одной из студий Би-би-си. А завтра он взлетит над центром Лондона, где должны собраться протестующие против государственного визита президента США в Британию. pic.twitter.com/PtAxwpK4T0
В прошлом году на демонстрацию протеста против визита Трампа в центре Лондона собрались десятки тысяч. Организаторы даже утверждали, что участников было 250 тысяч.
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В этот раз тоже ожидается большая демонстрация: организаторы из «Коалиции Стоп Трамп» призывают людей 4 июня собраться на Трафальгарской площади, а затем перемещаться туда, куда направится кортеж президента США.
4 июня Дональд Трамп должен будет появиться в нескольких сотнях метров от Трафальгарской площади, в резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит.
Тереза Мэй пригласила Трампа от имени королевы в Британию еще в 2017 году, и тогда же онлайн-петиция с требованием отозвать приглашение собрала в Британии 1,8 млн подписей.
Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа — 54% лондонцев. За — только 24%.
Источник:BBC
По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% — против визита, 40% — за.
Год назад Трамп из Лондона отправился на выходные на родину его матери, в Шотландию, где у него есть недвижимость. В этот раз отдохнуть в Шотландии не получится: 6 июня президента США ждут на праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии.
Юри Вендик
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Вертолет Трампа приземлился на лужайке Букингемского дворца