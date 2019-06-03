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18:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп приехал к королеве. Первый день визита в Британию в фотографиях

Президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. В прошлом году Трамп уже был в Лондоне, но с рабочим, а не государственным визитом.

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В Лондоне у Трампа запланированы встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, недавно объявившей о решении уйти в отставку.

Как проходит первый день визита Трампа в Британию — в фотогалерее Би-би-си.

Источник: GETTY IMAGES

Самолет Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9:00 по местному времени.

Пока борт заходил на посадку, Трамп критиковал в «Твиттере» мэра Лондона Садика Хана. В частности, он написал, что Хан напоминает ему мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той лишь разницей, что мэр Лондона «наполовину меньше ростом». Оба градоначальника (известные критики Трампа), по мнению американского лидера, «ужасно выполняют свою работу».

Источник: AFP

В аэропорту Станстед Трампа встречал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Встретив Трампа, он заявил Си-эн-эн, что считает себя другом Великобритании — «несмотря на разницу во взглядах».

Источник: GETTY IMAGES

Трамп тем временем пересел на вертолет Marine One и полетел на нем в центр Лондона.

Источник: GETTY IMAGES
Источник: GETTY IMAGES

Как и в прошлом году, в столице Соединенного королевства Трампа встречают протестами. Правозащитная организация Amnesty International растянула на Воксхолльском мосту баннер с надписью «окажи Трампу сопротивление».

Источник: GETTY IMAGES

По пути в Букингемский дворец вертолет Трампа приземлился у резиденции посла Соединенных Штатов в Риджентс-парке — именно здесь президент и первая леди США будут жить во время визита.

Источник: GETTY IMAGES

В это время в Букингемском дворце Трампа уже ждали его дочь Иванка, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес и советница президента США Келлиэнн Конуэй.

По данным СМИ, с собой в Лондон Трамп взял не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их супругами.

Источник: GETTY IMAGES
Источник: REUTERS
Источник: GETTY IMAGES

У Букингемского дворца Трампа и его супругу приветствовали наследный принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла.

Источник: AFP

У входа во дворец Трампа встретила королева Елизавета II в бирюзовом костюме и такого же цвета шляпке.

Источник: PA

В прошлом году Елизавета II вместе с Трампом прогулялась мимо строя королевских гвардейцев, однако в этот раз американского лидера сопровождал принц Чарльз.

Источник: GETTY IMAGES

Во время прошлогоднего визита эта часть церемонии прошла не так гладко — Трамп преградил путь королеве, и ей пришлось предпринять несколько попыток, чтобы его обойти.

Источник: GETTY IMAGES
Источник: AFP

Известно, что президент и первая леди США также собираются встретиться с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт, а также с принцем Гарри. А вот супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган (обладательница американского паспорта), по данным СМИ, в приемах участвовать не будет.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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