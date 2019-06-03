Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

«Принимая во внимание решение комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, и исключительный контекст, который привел к этому, комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран — членов, которые не представлены делегациями в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию, — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — говорится в документе.
Проект резолюции также предлагает изменить Устав организации.
«В принятом проекте резолюции Комитет также предлагает дополнить свои Правила, указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах. Осуществление этих прав не может быть приостановлено», — говорится в документе.
Депутаты будут обсуждать соответствующий доклад 24 июня.
На июньской сессии состоятся выборы генсека Совета Европы и выборы судей ЕСПЧ.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 1 июня заявил, что российская делегация может принять участие в июньской сессии, если регламентный комитет ПАСЕ, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.
В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине.
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет СЕ.
Россия предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.
На апрельской сессии этого года ПАСЕ призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос.