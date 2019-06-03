Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации имущества коррупционеров

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций в органах государственной власти или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», — говорится в карточке документа. Пояснительная записка и текст законопроекта пока не опубликованы.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение (ст. 368−2 УК) на Украине ввели в 2015 году. В феврале 2019-го Конституционный суд Украины постановил, что эта статья является неконституционной. Она, по мнению суда, нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права.
Ранее сообщалось, что господин Зеленский может внести в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение уже на этой неделе.