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20:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации имущества коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности чиновников за незаконное обогащение, следует из электронной системы Рады.

Источник: Reuters

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций в органах государственной власти или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», — говорится в карточке документа. Пояснительная записка и текст законопроекта пока не опубликованы.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение (ст. 368−2 УК) на Украине ввели в 2015 году. В феврале 2019-го Конституционный суд Украины постановил, что эта статья является неконституционной. Она, по мнению суда, нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права.

Ранее сообщалось, что господин Зеленский может внести в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение уже на этой неделе.

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