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20:51 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский предостерег Москву от критики сноса бюста Жукову

Штаб президента Украины Владимира Зеленского назвал снос в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову следствием непродуманной гуманитарной политики украинских властей последних лет. Зеленский также предостерег Москву от критики подобных инцидентов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал произошедшее проявлением цинизма и неблагодарности.

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Снос в Харькове памятника бывшему министру обороны СССР, маршалу Георгию Жукову является следствием непродуманной и несовершенной гуманитарной политики украинских властей последних лет, заявили в штабе президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Юлии Мендель — пресс-секретаря украинского лидера — произошедшее свидетельствует о неотложной необходимости внедрения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.

«Закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики” закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но в то же время делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связанны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины», — пояснила представитель Зеленского.

Следовательно, по ее словам, закон не требует безусловного сноса всех советских памятников. Мендель также указала на то, что в самом Харькове местные власти не высказали какой-то позиции относительно применения данного закона.

«Президент считает, что разрешение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Это предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны. При этом городской глава Геннадий Кернес должен быть арбитром в этом обсуждении и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-либо сторону», — добавила она.

При этом Мендель уточнила, что Зеленский уже поручил национальной полиции и прокуратуре дать правовую оценку произошедшему.

Источник: Администрация Президента Украины
Реакцию же Москвы на ситуацию, Зеленский считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов резюмировала.
Юлия Мендель
пресс-секретарь президента Украины​​​​​​​

Памятник Жукову был снесен 2 июня в Харькове возле Дворца спорта, когда там проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова). Вместо бюста вандалы установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст националисты побили молотками и топорами, а на спине Жукова написали «Палач».

«2 июня в 13:40 в службу “102” поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивая правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении местной полиции.

Полиция завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления во время визита в Сербию назвал снос памятника Жукову проявлением цинизма и неблагодарности, подчеркнув при этом что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны», передает НСН.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указал на связь произошедшего с государственным переворотом на Украине в 2014 году, передает ФАН.

«Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками — наглядный пример результатов так называемого «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.

Данный «выбор», к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении — к абсолютному, пещерному варварству, — заявил военный.

Он также пояснил, что данными действиями националисты хотят заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне.

«Но она обречена на провал. Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем: от факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — спрогнозировал Конашенков.

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Депутат Верховной рады Александр Вилкул же объяснил, что снос памятника Жукову в Харькове был организован националистами «ради нескольких процентов на грядущих парламентских выборах».

«Если власть захочет, остановить это можно очень быстро. Но события в Харькове сегодня показали, что выборы в Раду будут очередным испытанием для страны. Мы должны объединиться, чтобы остановить этот циничный беспредел», — детализировал нардеп.

С ним согласился и депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«С помощью этой акции “Национальный корпус” столбит себе полянку на фланге, где уже и [Олег] Ляшко топчется, и партия “Свобода”. На националистическом фланге зарабатывает себе очки. И не просто так это сделано в день съезда “Партии мэров”, подвластной [олигарху Игорю] Коломойскому. Эта партия пытается позиционироваться на патриотических идеях, как и “Оппозиционный блок”», — отметил российский парламентарий.

В прошлом месяце украинские националисты-радикалы уничтожили бюст героя Великой Отечественной войны, генерала Николая Ватутина в селе Новые Боровичи Черниговской области.

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