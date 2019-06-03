21:25 (мск), источник: BFM.ru
Матвиенко назвала «маразмом» изменение русских фамилий на Украине
Спикер Совета Федерации назвала языковой закон в республике основой для геноцида русского языка.
По словам Матвиенко, на Украине уже дошли до того, что предлагают русские фамилии, которые заканчиваются на «ой», заменить на «ий».
«Это уже такой маразм и безобразие. Мне кажется, что эта пена скоро сойдет», — цитирует Матвиенко РИА Новости. Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Как сообщалось, в мае Институт языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины обнародовал полный текст новых правил украинского правописания, согласно которому некоторые российские фамилии будут писаться иначе. Согласно новым правилам, «российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий». Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать «во всех сферах общественной жизни, в частности в
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