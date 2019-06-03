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3 июня, источник: Интерфакс

Байден стал самым популярным кандидатом в президенты среди демократов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение в президенты страны от своей партии, сообщила газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Источник: AP 2019

Так, Байден к настоящему моменту располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, его ближайший соперник — сенатор Берни Сандерс — 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% — сенатора Элизабет Уоррен.

Кроме того, по 4% поддержки получают сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О’Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.

Остальные кандидаты набрали по 1% или менее. Опрос проводился 1—2 июня. Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сенатора Сандерса и бывшего вице-президента Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена «сонным», а Сандерса — «сумасшедшим Берни».

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