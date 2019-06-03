3 июня, источник: Интерфакс
Байден стал самым популярным кандидатом в президенты среди демократов
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Бывший
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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Бывший
Так, Байден к настоящему моменту располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, его ближайший соперник — сенатор Берни Сандерс — 16%. По 8% готовы поддержать мэра города
Кроме того, по 4% поддержки получают сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О’Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.
Остальные кандидаты набрали по 1% или менее. Опрос проводился
Ранее президент США Дональд Трамп назвал сенатора Сандерса и бывшего