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01:53 (мск), источник: ТАСС

США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Источник: Reuters

Об этом сообщило в понедельник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

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Разрешение получено на продажу восьми самолетов, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». «Предлагаемая продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасности, а также возможностям взаимодействия с Соединенными Штатами и НАТО», — подчеркивается в документе.

«Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе», — утверждают также американские власти.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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