США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16

Об этом сообщило в понедельник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Разрешение получено на продажу восьми самолетов, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов.
С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». «Предлагаемая продажа будет способствовать возможностям Болгарии оборонять свое воздушное пространство, обеспечению региональной безопасности, а также возможностям взаимодействия с Соединенными Штатами и НАТО», — подчеркивается в документе.
«Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе», — утверждают также американские власти.
Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.