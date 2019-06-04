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02:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию призвали подключиться к расследованию катастрофы малайзийского «Боинга»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия не прикладывает достаточно усилий для расследования дела о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сказано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос нидерландского отделения телекомпании RTL, Помпео подчеркнул, что Москва неудовлетворительно сотрудничает с расследовательской группой.

Он выразил надежду, что Россия подключится к международному расследованию и увидит, что «в ее собственных интересах отчитаться о событиях, которые привели к гибели множества людей».

В январе в российском МИД заявили, что Москву не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга». Позднее ведомство заподозрило власти Нидерландов в попытке скрыть ряд данных по расследованию катастрофы.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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