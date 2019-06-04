12:28 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Я не знаю, чьи это танки»: 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
Тридцать лет назад власти Китая ввели танки на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы подавить студенческие протесты.
Обсуждать события, в результате которых погибли сотни людей, в Китае запрещено по сей день. Что знают китайцы об этом событии?
Власти КНР до сих пор считают протесты 1989 года контрреволюционным мятежом, а его участников — врагами государства.
После подавления протестов 1600 его участников были приговорены к тюремному заключению.