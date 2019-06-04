Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Очередной скандал со свадебным кортежем: видео из Тувы
Травма подействовала на британца, как виагра
Веденеева, Малиновская и другие звезды, пожалевшие о пластике
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецамиНаселение нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает.
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Выживший в драке с толпой рассказал, как убили спецназовца
Кем оказались подозреваемые в убийстве бойца ГРУ
Яценюк с семьёй сбежал с Украины навсегда (куда)
Седокова разделась и вышла в огород - фото
Слухи об отставке главы "Газпрома": что произошло с компанией
$4,57 млн за 1 обед: заключена рекордная сделка
25-летняя «Мисс Москва» родила сына от 49-летнего экс-короля Малайзии
2-летний сын Ксении Собчак сел за руль автомобиля
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Инаугурация Владимира Зеленского
11:11 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Турция не откажется от соглашения с РФ по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Источник: РИА Новости

«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

Он добавил, что Турция также готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если со стороны США поступит такое же выгодное предложение, как и от РФ. «Однако такого предложения не поступало», — добавил турецкий лидер.

Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

Читайте также

Чавушоглу: ни о каком переносе или отмене поставок С-400 речи не идет
Во время загрузки произошла ошибка.
16 мая© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
 Стали известны подробности убийства подмосковного спецназовца
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
В США приняли законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Разработаны два варианта российских электронных паспортов
Полиция вручила Неймару повестку в суд
Еврокомиссия обнаружила «дыру» в бюджете Греции
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Как выглядит самый крутой недострой в мире Это очень странное место
Кино
Арзамасова, Безрукова и Михалковы на ретроспективе «Кинотавра» Кинофестиваль стартует в Сочи 9 июня
Авто
Новая Lada Granta Cross — первый тест Чем «приподнятая» модификация отличается от остальных версий «Гранты»?
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 7 694
Поругалась с мамой 261
Какую квартиру выбрать? 229
В защиту воспитателей 131
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь