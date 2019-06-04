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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат США единогласно поддержал законопроект «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER), предусматривающий введение санкций за вмешательство в выборы. Теперь законопроект должны одобрить в Палате представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.

Источник: USCapitol

Как пишет The Hill, законопроект подразумевает запрет на выдачу американской визы гражданам, заподозренным в «ненадлежащем вмешательстве в выборы в США». «Ненадлежащее вмешательство» включает в себя нарушение законов о голосовании или финансировании избирательных кампаний, а также попытки вмешательства в выборы под руководством иностранного правительства.

«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которыми дорожат все американцы. Запретив иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, мы посылаем сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы», — подчеркнул сенатор Линдси Грэм по итогам голосования.

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